Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 13:28

Gazipaşa’yı Ayşe Ergün temsil edecek

Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması’nın Gazipaşa etabını kazanan Ayşe Ergün, “Çok çalıştım ve karşılığını aldım.

Gazipaşa’yı Ayşe Ergün temsil edecek

03 Eylül 2018 13:28

İnşallah yarı finalde de en iyi şekilde ilçemizi temsil edip birinci olacağım” dedi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün düzenlediği ‘Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması’nın Gazipaşa etabı tamamlandı. Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleşen yarışmada 8 kadın çiftçi birinci olabilmek için sorulara cevap verdi. Kıyasıya geçen mücadelede yarışmanın galibi 15 sorudan 14’ünü doğru yanıtlayan Ayşe Ergün oldu. Halime Sönmez ikinci, Nermin Gökpınar ise yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. Yarışmada ilçe birincisine 2 bin, ikincisine 1200 ve üçüncüsüne 800 TL ödül verildi. Yarışmayı kazanan Ayşe Ergün yarı finalde Gazipaşa’yı temsil etmeye hak kazandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç