Gece denize girip kaybolan gencin cesedi bulundu

Gece girdiği denizden çıkamadı

Edinilen bilgiye göre olay, günde binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği Konyaaltı’da 11 numaralı plaj sahilinde meydana geldi. Sabaha karşı saat 04:00 sıralarında elinde siyah bir valizle sahile gelen bir kişi, iddiaya göre yüzmek için kıyafetlerini çıkardı. Bunun üzerine plaj görevlisi, gece denizde yüzmenin yasak ve tehlikeli olduğunu söyledi. Eşyalarını koyduğu valizi şezlongun altına bırakan şahıs denize atladı. Sabah mesaiye gelen plaj yöneticileri valizin yerinde olduğunu görünce gece görevlisinden aldıkları bilgiler doğrultusunda durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla karadan polis, denizden ise deniz polisi ve sahil güvenlik seferber oldu. Valizde inceleme yapan polis, şahsın Almanya doğumlu, Tokat’ın Niksar nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki Okan Yıldız olduğunu belirledi. Okan Yıldız’ın valizinden pasaportu, cep telefonu, 65 lira ve giyim eşyaları çıktı. Polis, plaj çevresinde Okan Yıldız’ın bir yakınına ulaşamayınca valizi polis merkezine teslim etti. Öte yandan Okan Yıldız için memleketi Tokat’ın Niksar ilçesinden 1 hafta önce kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

"Valizini bırakıp denize girmiş"

Plaj işletmecisi Ülker Teke, gece saat 03.05 sıralarında bir kişinin denize girdiğini ve geri dönmemesi üzerine sabah polise haber verdiklerini söyledi. Şahsın elinde valizle sahile geldiğini ifade eden Teke, "Sabah 08.00’de işe geldiğimizde şahıs hala sudan çıkmamış. Görevlimiz gece denize girmenin yasak olduğunu söylemiş ama vatandaş valizini şezlongun altına koyup kendini denize atmış." dedi.

Kaybolduktan 8 saat sonra bulundu

İhbar üzerine bölgeye denizden ve karadan Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. İhbarın hemen ardından çalışmalara başlayan Sahil Güvenlik Botu tarafından denizden, yine Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından havadan ve karadan, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Dalış Timleri tarafından ise su altında arama yapıldı. Aramalar sonunda Okan Yıldız’ın cansız bedeni öğle saatlerinde Konyaaltı sahili Boğaçayı açıklarında olay yerine 2.5 deniz mili mesafede su yüzeyinde bulunup Antalya askeri limana getirildi. Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ceset, kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurum Morguna kaldırıldı.