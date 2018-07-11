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11 Temmuz 2018 13:28

Gece kulübündeki silahlı saldırıya 7 gözaltı

Antalya’nın Lara bölgesinde bir gece kulübünde yaşanan silahlı saldırının ardından 7 kişi gözaltına alındı.

Gece kulübündeki silahlı saldırıya 7 gözaltı

11 Temmuz 2018 13:28


Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz 22 Ocak’ta sabaha karşı saat 04.10 sıralarında Fener Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. K.A. isimli şahıs kimliği meçhul iki erkek şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı. Olayın aydınlatılmasına yönelik çok sayıda güvenlik kamera görüntüleri ve KGYS güvenlik kamera görüntüleri incelenerek, suça karışan araçlar tespit edildi. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelilerinden oldukları tespit edilen, R.B, S.A, H.B.T, A.T, A.Ö, O.N. ve O.Ş. olmak üzere toplam 7 şahıs Antalya, Muğla ve Denizli’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.


Yakalanan şahıslardan 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait fişekler, bir adet kılıç, uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyal elde geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla “suç işlemek amacı ile örgüt kurma-kasten yaralama, uyuşturucu madde bulundurmak” suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.




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