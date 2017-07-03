Gedevet Yayla yoluna sıcak asfalt

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında Mahmutseydi, Türktaş, Dere ve Gedevet Yaylası’na ulaşımı sağlayan 14 kilometrelik grup yolu sıcak asfaltla kaplanıyor. Ramazan ayı içinde devam eden çalışmalar sonucu yolun 12 kilometresinde çalışmalar tamamlandı. Kalan 2 kilometrelik bölümünün bu hafta içinde tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Kırsal alanlardaki asfalt seferberliğimiz devam ediyor. Dere, Türktaş, Mahmutseydi ve Gedevet Yolu da özellikle yaz aylarında çok kullanılan bir yol. Burayı sadece yerleşik vatandaşlarımız değil, yerli ve yabancı turistler de kullanıyor. Bu nedenle yolu sıcak asfaltla kaplıyoruz. Artık vatandaşlarımız daha konforlu ve rahat bir şekilde bu yoldan yararlanacak” dedi.