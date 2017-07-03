Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 15:39

Gedevet Yayla yoluna sıcak asfalt

Antalya’nın Alanya ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaz aylarında yerleşik halkın yanı sıra turistlerin de yoğun olarak kullandığı Gedevet Yaylası yolu sıcak asfaltla kaplanıyor.

Gedevet Yayla yoluna sıcak asfalt

03 Temmuz 2017 15:39


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında Mahmutseydi, Türktaş, Dere ve Gedevet Yaylası’na ulaşımı sağlayan 14 kilometrelik grup yolu sıcak asfaltla kaplanıyor. Ramazan ayı içinde devam eden çalışmalar sonucu yolun 12 kilometresinde çalışmalar tamamlandı. Kalan 2 kilometrelik bölümünün bu hafta içinde tamamlanması hedefleniyor.


Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Kırsal alanlardaki asfalt seferberliğimiz devam ediyor. Dere, Türktaş, Mahmutseydi ve Gedevet Yolu da özellikle yaz aylarında çok kullanılan bir yol. Burayı sadece yerleşik vatandaşlarımız değil, yerli ve yabancı turistler de kullanıyor. Bu nedenle yolu sıcak asfaltla kaplıyoruz. Artık vatandaşlarımız daha konforlu ve rahat bir şekilde bu yoldan yararlanacak” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:33
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:04
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!