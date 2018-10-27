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Geleceğin İronman'ları Yarıştı

İronman Turkey yarışmaları öncesinde İronkids Turkey yarışmaları Belek’te yapıldı.

İronman Turkey yarışmaları öncesinde İronkids Turkey yarışmaları Belek'te yapıldı.


Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan The Land Of Legents'te gerçekleştirilen ve çocukları spora özendirmeyi amaçlayan yarışmalara 4-6, 7-9 ve 10-12 yaş kategorilerinde Yurt içi ve yurt dışından 600 çocuk katıldı.


Geleceğin İronman'ları olabilmek için yarışan çocuklar 4-6 yaş kategorisinde 400, 7-9 yaş kategorisinde 800, 10-12 yaş kategorisindeyse bin 200 metre koşarak İrankids olmak için mücadele etti.


Yarışmalar sonunda katılan tüm çocuklara madalya verildi.

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