Geleceğin İronman'ları Yarıştı

İronman Turkey yarışmaları öncesinde İronkids Turkey yarışmaları Belek'te yapıldı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan The Land Of Legents'te gerçekleştirilen ve çocukları spora özendirmeyi amaçlayan yarışmalara 4-6, 7-9 ve 10-12 yaş kategorilerinde Yurt içi ve yurt dışından 600 çocuk katıldı.

Geleceğin İronman'ları olabilmek için yarışan çocuklar 4-6 yaş kategorisinde 400, 7-9 yaş kategorisinde 800, 10-12 yaş kategorisindeyse bin 200 metre koşarak İrankids olmak için mücadele etti.

Yarışmalar sonunda katılan tüm çocuklara madalya verildi.