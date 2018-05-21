Geleceğin Karakartalı’nda son durak Antalya oldu

Proje kapsamında yeteneklerini gösteren geleceğin yıldız adayları, İstanbul’da yapılacak final elemelerine katılmaya hak kazandı.

Vodafone Geleceğin Karakartalı projesiyle, altyapıya oyuncu seçme işlemini dijital platforma yayarak, kısa sürede tüm Türkiye’yi tarayan Beşiktaş, projenin Antalya ayağını tamamladı. Akdeniz Bölgesi elemelerinde dikkat çeken 4 oyuncu, İstanbul’da yapılacak olan final elemelerine katılmaya hak kazandı. Dünyanın ilk dijital scouting projesi olan Geleceğin Karakartalı’yla ilgili Antalya’da düzenlenen basın toplantısında Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, Beşiktaş JK Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu ve Beşiktaş Altyapı Antrenörü Sead Halilagic hazır bulundu.

Nedim Baytorun: "Fırsat eşitliği sağlıyoruz"

Vodafone olarak Beşiktaş’ın en büyük destekçisi olmayı sürdürdüklerini söyleyen Nedim Baytorun, "5 yıldır son derece verimli ve uyumlu bir işbirliğimiz var. Bu örnek işbirliği kapsamında, önemli başarılara imza attık, atmaya devam ediyoruz. Beşiktaş ile yaptığımız anlaşma, aslında bir ‘yeni nesil sponsorluk’ örneği. Bugün artık firmalar, sadece sponsor olmak hedefiyle hareket etmiyor; bir sponsorluk anlaşmasına imza atarken sosyal sorumluluk bilinciyle de adım atıyor. Biz de Beşiktaş ile birlikte bir adım attık ve dünyanın ilk dijital scouting projesi ‘Geleceğin KaraKartalı’nı hayata geçirdik. Dijital teknolojiler sayesinde, İzmir’deki çocuk ile Van’daki çocuk, hem Beşiktaş camiasının hem de Türk futbolunun bir parçası olma konusunda aynı fırsata sahip oluyor. Türk futboluna genç yeteneklerin kazandırılmasını hedeflediğimiz ‘Geleceğin KaraKartalı’ projesiyle, Türkiye’nin dört bir yanından yaşları 8-10 ve 11-13 arasında değişen çocuklara, Türk futbolunun önde gelen teknik insanlarına ulaşarak geleceğin başarılı futbol oyuncuları arasına katılabilmeleri için fırsat eşitliği sağlıyoruz” diye konuştu.

Umut Kutlu: "Bütün çocukları bu projeye katılmaya bekliyoruz"

Beşiktaş JK Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu, Vodafone ile birlikte çok önemli bir proje başlattıklarını belirterek, "Bu çok özel projeyi, maddi ve manevi anlamda yol arkadaşımız Vodafone ile beraber hayata geçirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yaklaşık 2 yıllık ortak çalışmanın bir sonucu olan bu projeyle, ülkemizin dört bir yanındaki yetenekli çocuklarımızın kabiliyetlerini keşfedip Beşiktaş JK altyapısına kazandırmayı amaçlıyoruz. Projemizin Anadolu turunda son durağımız Antalya oldu. Bu kapsamda tüm Antalyalıları, 8-13 yaş arasındaki futbola gönül veren çocuklarıyla beraber projemize katılmaya davet ediyoruz. ‘Geleceğin KaraKartalı’ projesinin hem Beşiktaş’ımızın hem de Türk futbolunun geleceğine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Halilagic: "Çocuklar, hayallerini gerçekleştirecek"

Beşiktaş Altyapı Antrenörü Sead Halilagic, Türkiye’deki yetenekli çocukları Beşiktaş’a kazandırmak istediklerini ifade ederek, "Vodafone’un desteğiyle yürüttüğümüz ‘Geleceğin KaraKartalı’ projesi ile izlemelerimizi bir üst boyuta taşıdık. Bizim oyunculuk dönemimizde de böyleydi, bugün de benzeri bir durum söz konusu. Yetenekli çocuklarımız, kendilerini gösterme fırsatını her ortamda bulamayabiliyor. Bu projeyle, dünyada ilk kez dijital bir platform üzerinden yeteneklerini sergileyen çocuklarımız kendilerini gösterme fırsatı yakalıyor. 8-13 yaş aralığındaki gençlerimiz bu özel projeyle eşit fırsatlara sahip oluyor. Ön elemeleri geçen çocuklarımızı alt yaş grupları antrenörlerimizden oluşan ekibimizle birlikte izlemeye başladık. Her bölgeden 5 çocuk seçeceğiz. Toplam 35 çocuğumuzu Nevzat Demir Tesisleri’mizde kampa alarak kişisel gelişim eğitimleri ve antrenmanlar ile Vodafone Park’taki finale hazırlayacağız. Bu final sonucunda da en yetenekli en az 3 çocuğumuzu altyapımıza kazandıracağız. Bu projeye sağladığı destekten dolayı Vodafone’a teşekkür ederiz. Umuyoruz ki Beşiktaş’ımız ve Türk futboluna uzun yıllar hizmet edecek genç sporcular da bu proje ile hayallerini gerçekleştirecektir" dedi. Açıklamaların ardından seçilen çocuklar ve aileleriyle toplu fotoğraf çekildi.