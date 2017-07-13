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13 Temmuz 2017 11:11

Geleceğin mucitleri Muratpaşa’da yetişiyor

Muratpaşa Belediyesi’nin geleceğin mucitlerini, girişimcilerini yetiştirdiği yeni nesil eğitim sistemiyle çocuklar 3 boyutlu yazıcılarla çalışıyor, bilgisayarda gündelik hayatta kullanılabilecek eşyalar tasarlıyor, robotlar için program yazıyor.

Geleceğin mucitleri Muratpaşa’da yetişiyor

13 Temmuz 2017 11:11


Muratpaşa Belediyesi Zeytinköy Bilim ve Eğitim Merkezi’nde 2’nci dönem başladı. Çocuklar, 3 boyutlu yazıcılarla, elektronik devrelerle çalışıp akıllı telefon ve tabletler için uygulamalar, oyunlar tasarlıyor, hayal ettikleri her şeyi 3 boyutlu yazıcılar ve tasarım yazılımlarıyla yani elektronik ve kodlamayla birer ürüne dönüştürüyor. 7-14 yaş gurubu yönelik ücretsiz olan derslerde, her sınıf en fazla 20 öğrenciden oluşuyor. Dersler ise 4 uzman teknik personel ve 1 süpervizör olmak üzere 5 kişilik bir ekip tarafından veriliyor. Yaz mevsiminde dersi yeniden sevdiren yeni nesil eğitim sisteminde çocukların derslerde ihtiyaçları olan dizüstü ve tablet bilgisayarlar da Muratpaşa Belediyesi’nce sağlanıyor.



3 boyutlu yazıcı ile Atatürk ve Anıtkabir


Yeni nesil eğitim sistemin en meraklı öğrencilerinden 12 yaşındaki Hasan Akay Duman, büyük bir heyecanla derslere geldiğini söyledi. İlk derslerde videolarla 3 boyutlu yazıcılarını nasıl çalıştığını, “prensiplerinin ne olduğunu” öğrendiklerini anlatan Duman, “3D yazıcılarla insan için kafatası dahi yapılabildiğini öğrendim. Bilgisayarda robotlar yapılırken nasıl kodlayacağımızı öğrendim” dedi.


Eğitimlerde 3 boyutlu yazıcılarla çalışmaya başlayan Duman, son derste ise kendi bilgisayarda kendi çizdiği bir robotu, bilgisayarda küçülterek 3 boyutlu yazıcıdan çıktısını almaya başardı. 3 boyutlu yazıcılarla çalışan sınıfın diğer öğrencileri ise Anıtkabir’den Atatürk büstüne ve hatta stres çarkına kadar birçok şeyi çizip, 3 boyutlu yazıcıdan yazdırmayı başardı.



Açacaklı anahtarlık


Zeytinköy Bilim ve Eğitim Merkezi’nin başka bir sınıfında ise bilgisayar üzerinden tasarım dersleri veriliyor. Öğrencilerden 11 yaşındaki Burak Kaya, yarı anahtarlık yarı gazoz açacağı bir tasarım üzerine çalışıyor. Ürünü “Bakkaldan bir gazoz aldınız, orada açtırma da istemiyorsunuz, arkadaşlarınızla içeceksiniz. Anahtarlığınızı çıkarıp açıyor ve keyfinize bakıyorsunuz” diye anlatan Kaya, tasarımında Türk Bayrağı’na da yer vermesi dikkatlerden kaçmadı.


Antalya’nın sosyo-kültürel imkanları en kısıtlı bölgesi Zeytinköy’de “Geleceğin Girişimcisi El Kaldırsın” sloganıyla uygulanmaya başlanan yeni nesil eğitim sistemi yaz mevsimi boyunca devam edecek.




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