Geleceğin yıldızları Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile sahne aldı

Geçtiğimiz gün muhteşem bir konserle, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ev sahipliğinde açılan 19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali 2 günlük bir maratonla ’Uluslararası Antalya Piyano Festivali Akademisi Genç Yetenekler Piyano Yarışması’na da sahne oldu. Organizasyon, dünyaca ünlü sanatçıların müzikseverlerle buluşmasının yanında genç yeteneklerin desteklenmesi noktasında da çok önemli bir görev üstleniyor. Festivalin Sanat Yönetmeni Gürer Aykal başkanlığındaki jüri üyeleri, Türkiye’nin genç piyanistleri ile buluşarak müzikle dolu 2 gün geçirdiler. Her biri birbirinden yetenekli gençler, dünyaca ünlü müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşabilmek için büyük bir konsantrasyonla eserleri seslendirdiler.

7-10, 11-14 ve 14-19 yaş olmak üzere 3 farklı kategoride yarışmaya katılan gençler, her kategorinin birincilerinin belirlenmesiyle büyük konsere hazırlandı. Kategori birincilerinin solist olarak yer aldığı, şef Gürer Aykal yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası konseri, Antalya Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Konserde A kategorisinde; birinciliği 10 yaşındaki Ece Gürkaynak, B kategorisinde; birinciliği 12 yaşındaki Beren Gürcüoğlu ve Elif Naz Karabulut paylaşırken, C kategorisinde birinciliği ise 15 yaşındaki Emir İlgen kazandı.

"Piyanonun genç ustaları gururlandırıyor"

Başkan Türel konser sonrası yaptığı konuşmada sanata verilen değerin ancak sürdürülebilir olması halinde bir karşılığı olacağını belirterek, bunun da çocukların ve gençlerin sanatsal çalışmalara yönlendirilmeleri ve desteklenmesiyle mümkün olacağını ifade etti. Genç Yetenekler Yarışması’na katılarak yeteneklerinden önce öz güvenlerini sergileyen çocukları ve gençleri kutlayan Başkan Türel, "Yarışma sonrası festivalimizin sanat yönetmeni Şef Gürer Aykal eşliğinde Antalya Devler Senfoni Orkestrası ile sahnede performans sergileyen çocuklarımız ve gençlerimiz, inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda bizleri dünya sahnelerinde gururlandıracak. Ben, yeteneklerini her zaman desteklediğimiz ve durmaksızın çalışan, kendini geliştiren tüm çocuklarımızla gurur duyuyorum" dedi.

Türel, gecenin bir diğer önemli gurur kaynağı olan isminin ise Taylan Hartavi olduğunu dile getirerek, "Taylan çok ama çok özel bir gencimiz. Onu özel kılan ise Atipik otizmli olması değil, piyano konusundaki dehası. Taylan, belediyemizin müzik kurslarına başladığında piyano hocalarımız tarafından keşfedildi. Taylan, duyduğu her sesi notaya çevirebilecek kadar özel bir müzik yeteneğine sahip. Kendini geliştiren ve bu alanda çok çalışan Taylan’ı da gönülden kutluyorum" diye konuştu.

Türel, yarışmada dereceye girenlere sertifikalarını da verdi. Sertifika töreni sırasında Taylan Hartavi de Başkan Menderes Türel’e müzikteki gelişimine desteklerinden dolayı çiçek takdim etti. Hartavi’nin bu jesti karşısında şaşıran Türel, onu alnından öperek, "Piyanonun ’Genç Ustalarını’ bir kez daha gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.