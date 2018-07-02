Gelen et ile hasılat arasındaki uçurum patronu şüphelendirdi

Olay, Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Abdulkadir Tanrıtanır gelen et kilosuyla yapılan hasılat arasında ciddi fark olması üzerine durumdan şüphelenerek güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Restoranın kasap bölümündeki kamera görüntülerinde restorana gelen etleri işlemesi için yaklaşık 6 ay önce işe aldığı Muharrem T.’nin (54) 2 bin 500 lira değerinde yaklaşık 20 kilo ağırlığındaki eti aldığını fark etti. Bunun üzerine kendisine ait iş yerindeki toplam zararının yaklaşık 25 bin lira olduğu belirten Tanrıtanır, polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Muharrem T.’yi dün akşam saatlerinde Oba Mahallesi 20. Sokak’taki adresinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli kasap emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu zanlının 6 ay boyunca 25 bin lira değerindeki eti çaldığı tespit edildi.