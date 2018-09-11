Geleneksel lezzetler, Alanya Kalesi'ndeki tarihi evde yaşatılacak

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi'nde restorasyon çalışması devam eden ve yemek müzesi olarak kullanılacak tarihi konutta incelemelerde bulundu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kentin kültürel mirası olan geleneksel Alanya evlerinin gelecek nesillere aktarılabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi'nde yangında zarar gören ve kullanılamaz halde olan konutta proje ve onarım çalışması başlatılmıştı. Hızla devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yücel; “Restorasyon çalışmalarımız hızla devam ediyor. Projemiz hayata geçince hem tarihi bir konut korunup yaşatılacak hem de geleneksel lezzetlerimiz gelecek kuşaklara aktarılacak” dedi.

Geleneksel Alanya mutfak kültürü müzeleştirilecek

Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi'nde bulunan tarihi ev geçirdiği yangın sonrası harap durumda olması nedeniyle Alanya Belediyesi tarafından Antalya Valiliği'nden sağlanan katkı payı ödeneği ile kamulaştırılmıştı. Tarihi konut, hızla devam eden restorasyon çalışmalarının ardından Geleneksel Alanya Mutfak Kültürü'nün hem uygulamalı hem de görsel ögelerle anlatılacağı bir müze haline getirilecek.

Yücel: “Yöresel lezzetlerimizi bu müzede hem yaşatacağız hem tanıtacağız”

Kamulaştırılan tarihi konutta restorasyon çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Alanya'mızın yöresel ve tarihi yapılarını korumak ve yaşatmak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Alanyamızın gastronomi alanındaki bütün yöresel lezzetlerini, restorasyon çalışmalarına başladığımız bu yemek müzesinde hem yaşatacağız hem de tanıtacağız. En kısa zamanda restorasyon çalışmalarımızı tamamlayarak tarihi müzemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.