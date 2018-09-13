Geleneksel Sinan-ı Ümmi anma etkinlikleri başlıyor

Elmalı Belediyesi, Sinan Ümmi Kültür ve Sanat Derneği ile Akdeniz Kültür ve İletişim Kulübü'nün Sinan-ı Ümmi Anma Etkinlikleri bu yıl 11. Kez gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında “Edeb ve Estetik” başlığıyla düzenlenecek irfan ve sevgi sempozyumunda konunun uzmanı isimler konuşma yapacak.

Sinan Ümmi Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde Elmalının Canları İrfan ve Sevgi Sempozyumu 15 Eylül Cumartesi günü Elmalılı Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Antalya'nın kültür ve sosyal hayatına önemli projeleriyle katkı sağlayan kuruluşlardan birisi olan Akdeniz Kültür ve İletişim Kulübü (A.K.İ.K.) tarafından düzenlenen sempozyuma Elmalı Belediyesi ile Sinan-ı Ümmi Kültür ve Sanat Derneği de destek veriyor.

Ana tema “Edeb ve Estetik”

Bu yılki sempozyumda belirlenen ana tema çerçevesinde sözden yazıya, halden tavır ve davranışa, dilin ve gönlün imarından mekânın ve şehrin imarına, tekke ve medreseden mabede, devletten medeniyete, edebiyattan sanata, düşünceden eyleme, ilimden irfana kadar hiçbir alanda asla ihmal edilmemesi gereken “Edeb ve Estetik” kavramı ele alınacak.

Ögke, “Etkinlikler Elmalı'ya değer katıyor”

Sinan-ı Ümmi Anma Etkinlikleri'ne her yıl bir önceki yıla göre daha fazla bir katılım olduğunu söyleyen Bilim Kurulu Üyesi Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Ögke, etkinliklerin Elmalı'ya ayrı bir önem kazandırdığını ve değer kattığını söyledi. Prof. Dr. Ögke, “Elmalı Vahab-ı Ümmi, Eroğlu Nuri ve Sinan-ı Ümmi gibi bilgeler yetiştiren kadim bir ilçemizdir. Bu kıymetli isimlerin hepsi sevgiyi yaşamlarının merkezine koymuşlardır. Sinan-ı Ümmi de özüyle, sözüyle, şiirleriyle, bizi sevgiye çağırıyor. Her yıl düzenlediğimiz bu etkinliklere bu yılda halkımızın yoğun ilgi göstereceğine inanıyor, herkesi etkinliğimize bekliyoruz” dedi.

Sempozyum 2 oturumda yapılacak

Saat 09:45'te Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayacak sempozyum protokol konuşmalarının ardından Bilim Kurulu adına Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu konuşma yapacak Açılış Bildirisi ise Hayati İnanç tarafından okunacak. Sempozyum, 2 oturum halinde gerçekleşecek sunumların ardından Sinan-ı Ümmi Tasavvuf Musikisi Korosu'nun konseri ile sona erecek.