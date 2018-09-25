Genç çiftçilere arıcılık desteği

İl genelinde 41 genç çiftçiye Arı Yetiştiriciliği ve Arı Ürünleri kapsamında 1 Milyon 230 bin TL destek verdiklerini kaydeden Özen, “İl müdürlüğümüzde Antalya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Turan ile birlikte genç çiftçilerimiz 22 yaşındaki Tuğçe Paksoy ve 19 yaşındaki Tunahan Akkelle’ ye Arılı kovanlarının teslimini gerçekleştirdik. Genç çiftçilerimizin yüzlerinde ki ışığı görmek bizim işimizin en gurur verici anı olduğunu itiraf etmek istiyorum” dedi.

“Diğer malzemelerini teslim ettik”

İl Müdürü Özen, Akseki, Alanya, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Kaş, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat ve Serik olmak üzere İl genelinde 2018 yılı içinde 13 İlçede toplam 41 Genç Çiftçiye Arı Yetiştiriciliği ve Arı Ürünleri kapsamında 1 Milyon 230 Bin TL desteğin verileceğini söyledi. Özen “İl müdürlüğümüzde iki genç kardeşimizin arılı kovan, bal süzme makinesi, eritme dinlendirme kazanı ve diğer malzemelerini teslim ettik” diye konuştu.