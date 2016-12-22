Genç Çiftçilere büyükbaş hayvanları dağıtıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının başlattığı "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında Antalya’nın Alanya ilçesinde 7 bayan genç çiftçiye 42 büyükbaş dişi düve teslimi edildi.

Alanya’da proje sunan genç çiftçilere, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ‘Genç Çiftçi Hibe Programı’ kapsamında Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından büyükbaş hayvanları teslim edildi. Teslim töreninde konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Alanya İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya’nın tarımsal ve hayvancılık yönüyle en önemli ilçelerden biri olduğunu belirterek, bakanlığın bu yıl genç çiftçilerin yerinde istihdamı ve başka bir şehre göç etmeden gelirini temin edebilmesi amacıyla "Genç Çiftçi Projesi" başlattığını söyledi.

Rüzgar, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından 2016 yılında başlatılan ‘Genç Çiftçi Hibe Programı’na proje sunan 11 genç çiftçi bayandan üçüne örtü altı üretim desteği, birine arıcılık desteği ve 7 adet genç çiftçi bayana da, bu gün büyükbaş hayvan dağıtımını yaparak destek verdik. Genç Çiftçi Projesi kapsamında, genç çiftçilerimiz Alanya’da hayvancılığın yanı sıra tarımında daha da gelişmesine katkıda bulunacaklar. Bakanlığımızın bu projesininde tüm çiftçilerimize örnek olmasını dilerim” dedi.

Tören sonunda genç çiftçilere büyükbaş hayvanları teslim edilerek, katılım sertifikaları verildi.