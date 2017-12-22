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22 Aralık 2017 16:55

Genç gıda mühendisinin 3 yıl sonra bulduğu iş sonu oldu

Antalya’da paket servisçinin cinneti sonucu pompalı tüfekle öldürülen gıda mühendisi Gizem Ege’nin cenazesi morgdan alındı.

Genç gıda mühendisinin 3 yıl sonra bulduğu iş sonu oldu

22 Aralık 2017 16:55

Evli ve bir çocuk annesi Ege’nin 3 yıldır iş aradığı ve hayatını kaybettiği işyerinde 2 ay önce çalışmaya başladığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre olay saat 10.30’da Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 607 Sokak üzerindeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, paket servis görevlisi 26 yaşındaki Sadam Korkmaz, birkaç gün önce işten çıkarıldı ve patronuyla tartışma yaşadı. Sabah saatlerinde işyerine hırkasına sardığı pompalı tüfekle gelen Korkmaz, işyeri sahibi 50 yaşındaki Gani Kocabaş’ı arkasından yaklaşarak kafasından vurdu. Hızla bodrum kattaki mutfağa inen şahıs diğer çalışan 47 yaşındaki Şenol Öztaş’ı yine kafasından vurarak öldürdü.



"Genç kadın uzun süre direndi"


Sadam Korkmaz, bir süre boğuşma yaşadığı gıda mühendisi 30 yaşındaki Gizem Ege’yi de başına ateş ederek öldürdü. Ege’nin, şahsa karşı uzun süre direnmesine rağmen bir süre sonra yetersiz kaldığı ve diğer çalışanların ise mesafenin uzun olması nedeniyle genç kadına yardım edemedikleri öğrenildi.



"Evi ve bir çocuk annesiydi"


Evli ve 3 yaşında bir erkek çocuk sahibi genç kadının Adli Tıp Morgundan cansız bedenini eşi Emin Ege ve kayınpederi Ali Rıza Ege gözyaşları içinde teslim aldı. Yakınlarının güçlükle ayakta tutabildiği Emin Ege, eşinin tabutuna gözyaşları içinde baktı. Cenaze aracına konulan Ege’nin cansız bedeni Uncalı Mezarlığı morguna götürüldü.


Gelininin cenazesini morgdan gözyaşları içinde teslim alan Denizli’de işadamı olan Ali Rıza Ege, "Gelinim melek gibiydi. 3 senedir iş arıyor işi buldu. Başına bu iş geldi. Gıda mühendisiydi, çok mutluydu. 2 ay önce işi bulmuştu" dedi.




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