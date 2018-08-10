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10 Ağustos 2018 11:03

Genç kadın çiftçiye arılı arı kovanı

Antalya’nın Akseki İlçesi’nde genç kadın çiftçiye 40 arılı arı kovanı ve arıcılık malzemesi desteği verildi.

Genç kadın çiftçiye arılı arı kovanı

10 Ağustos 2018 11:03


Akseki İlçesi’nde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan tarafından hibe desteği alan genç kadın çiftçiye arılı arı kovanı ve arıcılık malzemesi desteği verildi. 30 bin TL hibe desteği alan üretici Zeynep Yıldırım’a malzemeleri teslim edildi. Genç çiftçiye Genç Çiftçi Projesi kapsamında 40 adet arılı kovan ve malzemeleri teslim edildi.


Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, projeye katılarak Arıcılık hibe desteklemesinden yararlanmaya hak kazanan kadın çiftçiye, Akseki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 40 adet arılı kovan ve malzemelerinin verildiğini söyledi. Nasır, "Kadın çiftçimizin arıcılık ile uğraşması bizi çok mutlu etti. Çiftçimiz ilerleyen yıllarda ürettikleri ballarla ekonomiye katkı sağlayacak" dedi.


Desteklemeden yararlanan, arı kovanlarını ve malzemelerini yetkililerden teslim alan Kuyucak mahallesinde yaşayan Zeynep Yıldırım, "Devletimizin genç çiftçilere teşvik verdiğini öğrendim ve Tarım ve Orman ilçe Müdürlüğüne müracaat ettim. Müracaatım kabul edildi. En doğal, katkısız, şeker ve glikoz olmadan doğal bal üretimi yapacağım" dedi.




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