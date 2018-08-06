Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 20:25

Gencin çalışır vaziyetteki çamaşır makinesine kaptırdığı eli koptu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde okulunu ziyarete giden 15 yaşındaki gencin okul görevlisine yardım etmek isterken kapağı açık olan çamaşır makinesinin tamburuna kaptırdığı eli koptu.

Gencin çalışır vaziyetteki çamaşır makinesine kaptırdığı eli koptu

06 Ağustos 2018 20:25


Edinilen bilgilere göre, olay saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Avukat Kemal Akça Turizm Uygulama ve Otelcilik Meslek Lisesini ziyarete giden Kazım Çağlayan (15), okul personeline yardım etmek için çamaşırhaneye indi. Kapağı açık ve çalışır vaziyette olan çamaşır makinesine elini sokan Çağlayan, elini makinenin tamburuna kaptırdı. Bir anlık dalgınlık ve ihmal sonucu meydana gelen olayda Çağlayan’ın sol eli koptu. Okul görevlilerinin yardımıyla makineden eli çıkarılan Çağlayan, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Genç, ilk müdahalesinin ardından kopan elinin dikilmesi için ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Olayı duyan okul müdürü, çalışanlar ve yaralı yakınları hastaneye akın etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç