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03 Ocak 2017 21:23

Gençlerbirliği hazırlıklara başladı

Gençlerbirliği hazırlıklara başladı

03 Ocak 2017 21:23

Gençlerbirliği, ikinci yarı öncesi kamp hazırlıklarına başladı.
Antalya Belek’e dün gelen Ankara temsilcisi, bugün ilk idmanını gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlıların yeni transferi de takımla idmana çıktı.

Antrenmandan notlar
İlk devreyi topladığı 22 puanla 8’nci sırada tamamlayan Gençlerbirliği, ikinci devre öncesi kamp hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde başlayan antrenmanda yeni transfer Jonathon Ring de çalışmalarda yer aldı. Düz koşu ile başlayan Gençlerbirliği’nin kamp hazırlıklarının ilk antrenmanı daha sonra 5’e 2 top çalışması ile devam etti. Kondisyon ağırlı süren idman çift kale maçın ardından sona erdi.

Neşeler yerinde
İstanbul Başakşehir’e transfer olan İrfan Can Kahveci’den yoksun antrenman yapan Gençlerbirliği’nde adı transfer söylentilerine karışan Ahmet Çalık da çalışmalarda yer aldı. Genç futbolcunun hayli neşeli olduğu gözlenirken, yaptığı espirilerle takım arkadaşlarını eğlendirdi.



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