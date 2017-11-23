Gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleri yakalandı

Polisin düzenlediği operasyonla uyuşturucu taciri 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya Belediye Binası arkasında bulunan parkta çakmak gazı soluyan ve uyuşturucu hap kullanan O.U.E.(19) ile B.K.(18) hastanelik oldu. Gençlerden B.K. birden yere yığılınca arkadaşı O.U.E., 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Uyuşturucu komasına giren B.K.’ye ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi parkta yaptı. O.U. E., ayakta tedavisi yapılırken, B.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Başsavcı soruşturmayı titizlikle yürüttü

Hastane yetkilileri tarafından durumun emniyet güçlerine haber verilmesinin ardından polis O.U.E.’nin ifadesine başvurdu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ise uyuşturucu satıcılarının yakalanması için soruşturma başlattı. Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre’nin talimatları doğrultusunda Alanya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yapılan istihbarat çalışması sonucu gençlere uyuşturucu satan şüphelinin Özcan lakaplı Orhan Ö. (33) olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Orhan Ö.’yü saat 12.30 sıralarında Güler Pınarı Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yanında bulunan Ferit G. ise kaçmak isterken kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ferit G.’nin, uyuşturucu madde ticareti yapmak sucundan 3 ayrı dosyadan toplam 8.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 5 bin 200 TL adli para cezası olduğu, Orhan Ö.’nün ise Alanya’da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Silah ve uyuşturucu ele geçti

Şüphelilerin üst aramasında 71 adet uyuşturucu hap, satışa hazır fişekler halinde 4 adet 11.53 gram esrar, 1 adet Pietro Beratta marka 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 10 adet şarjöre takılı vaziyette fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.