Gençlerin motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuğu

Antalya'da bir motosiklet üzerinde 3 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk, görenleri hayrete düşürdü.

Dumlupınar Bulvarı'ndan Atatürk Bulvarı istikametine giden bir motosiklet üzerindeki 3 genç, trafik kurallarını ihlal ederek hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı. Kazaya davetiye çıkaran gençlerin umursamaz tavırları ise pes dedirtti. Bir otomobilden çekilen fotoğraflarda gençlerin kasksız olduğu da görüldü.