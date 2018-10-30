Gençlik Mahallesi'nde çalışmalar bitti

Muratpaşa Belediyesi, Gençlik Mahallesi'nde kullanıma ve altyapı çalışmalarına bağlı olarak bozulan 9 sokağı tamamen yeniledi. Asfalt çalışmaları 1 hafta içinde tamamlandı.

Muratpaşa'da son yılların en kapsamlı cadde ve sokak yenileme projesini gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, Gençlik Mahallesi'nde geçen hafta başlayan asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı. Gençlik Mahallesi'nin kuzey bölümünde yer alan, kullanıma ve altyapı çalışmalarına bağlı olarak bozulmuş olan 1319 ile 1328 sokaklar dahil olmak üzere toplam 9 sokak, program dahilinde baştan sona yenilendi. Eski asfaltın freze ile kazındığı çalışmalar kapmasında 3 bin 764 ton sıcak asfalt kullanıldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'nın eski mahallerinden Gençlik'te gerçekleştirilen çalışma sonrası mahallede asfalta yönelik sorunlarını büyük oranda çözüldüğünü söyledi. Başkan Uysal, “Mahallemizde 1 hafta gibi rekor sürede çalışmalarımızı tamamladık. Yenilenen sokaklarımızı komşularımız güle güle kullansın” dedi.