Gençlik Merkezi’nden çocuk zumba gösterisi

Manavgat Belediyesi altında hizmet veren Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezi aerobik, step, pilates antrenörü Nazire Kaymaz Şıpkan ve öğrencileri, yılsonu zumba gösterisi sundu. İbrahim Sözen Gençlik Merkezi amfi tiyatrosunda gerçekleşen çocuk zumba gösterisine aileler ve davetliler katıldı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Manavgat Belediyesi Gençlik Merkezimizi çok önemsiyoruz. Burada verdiğimiz kurslarımızdan çok güzel sonuçlar alıyoruz. Çocuklarımızın hazırladığı zumba gösterisi de çok güzel bir sonuç aldığımızın göstergesidir. Öncelikle çocuklarımızı bu günlere getiren ailelerimize ve onlara emek veren öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.