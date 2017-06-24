Gençlik Parkı açılıyor

Muratpaşa Belediyesi, Antalya ODTÜ Mezunlar Derneği ve Adalya Vakfı işbirliğinde kurulan Gençlik Parkı, lise eğitimi alan gençler için gelecek endişesini azaltmaya yönelik eğitim, psikolojik ve sosyal gelişim merkezi oluşturmayı amaçlıyor.

İlk etap tamam

Projenin ilk etabında, 60 metrekare kapalı alan ve 85 metrekare yarı kapalı alan olmak üzere toplam 145 metrekare üzerinde eğitim merkezi inşa edildi. Bu alanlarda kütüphane, çalışma alanları, psikolojik danışmanlık, bilgisayar eğitimi ve kullanım sınıfı, İngilizce dil eğitimi sınıfı yer alıyor. Fener Caddesi ve 2007 Sokak arasında bulunan alanda kurulan Gençlik Parkı’nın açılış Ramazan Bayramı’nın 3’üncü günü, 27 Haziran Salı, saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin kayıtları yapıldı

Gençlik Parkı’na Muratpaşa’dan yaklaşık 10 bin kişilik bir lise topluluğu içinden ailelerin gelir durumu da göz önüne alınarak mülakatla öğrenciler seçildi. Gençlik Parkı’na kabul edilen öğrenciler ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği tarafından oluşturulan komisyon tarafından belirlendi. Gençlik Parkı’na yaklaşık 300 öğrencinin kaydı yapıldı.

Hedefler

Gençlik Parkı, öğrencilerle uzun dönemli bir işbirliği sonucu gençleri özgüven kazanmış, belli konularda uzman eğitimi ve stajlarını almış, iş bulabilen, Türkiye’ye katkı sağlayacak hale getirmeyi amaçlıyor. Ayrıca Gençlik Parkı’nın kendisi de gençler için yarı-zamanlı bir iş olanağı da sağlayacak. Gençler boş zamanlarını burada saat ücretli çalışarak değerlendirecek böyle okul harçlıklarını da kazanacaklar.