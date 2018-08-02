GençOSD staj projesini tamamladı

GençOSD, Antalya OSB firmalarının kalifiye eleman ihtiyacına çözüm getirmek için geliştirdiği Staj Projesini tamamladı. Türkiye’nin en iyi ilk 15 üniversitesinde eğitim gören mühendislik fakültesi öğrencilerinin stajlarını, Antalya OSB firmalarında yapmalarını sağlamak adına kapsamlı bir program hazırlayan dernek yönetim kurulu üyeleri, yapılan 350 başvuru arasından 15 öğrenci belirledi. Programa kabul edilen 15 öğrenci, 1 ay süren staj programı kapsamında Bölge firmalarını ve üretim süreçlerini yakından inceleyip, düzenlenen eğitim programlarına katıldı. Stajlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde düzenlenen törende takdim edildi. Törene Antalya OSB Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Budak, Bölge Müdürü İlhan Metin, Genç OSD Yönetim Kurulu Üyeleri Simay Şahinyılmaz, Elçin Ekici Öztürk, Endüstri Mühendisliği Derneği Başkanı Ufuk Peker, firma temsilcileri, Bölge sanayicileri ve öğrenciler katıldı.

Bacanak: “Amacımız beyin göçünü engellemek”

GençOSD Yönetim Kurulu Üyesi Ayşenur Bacanak, “Pilot proje olarak başlattığımız Staj Projesi, dahil olan tüm firmalar için oldukça verimli geçmiştir. Amacımız Bölgemizde yaşanan beyin göçünü engellemek ve firmalarımız için nitelikli işgücü kaynağı oluşturmak. Her biri Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin mühendislik fakültelerinde eğitim görmekte olan öğrencilerimizin bir kısmı burada yaptıkları staj sonrası mezun olacaktır. Aralarında Antalyalı olan, Antalya ile bir şekilde bağı olan ya da Antalya’da gelecek kurmak isteyen gençlerimiz bulunuyor. Umuyoruz ki burada geçirdikleri süre ve elde ettikleri deneyimler sonucunda gelecek planlarında Antalya ilk tercihleri olacaktır” dedi.

Teknik gezi ve eğitimler

Projenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirten Bacanak, proje kapsamında yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin staj yaptıkları firmalar dışında farklı sektörlerde de deneyim elde etmelerini sağladıklarını aktaran Bacanak, “Öğrencilerimiz için projeye destek veren 5 farklı firmada teknik geziler düzenleyip farklı sektörleri ve oradaki iş imkanlarını görmelerini sağladık. Endüstri Mühendisliği Derneği, Yedi Renk Akademi ve Enelsa Endüstriyel Elektronik Antech Akademi desteği ile hazırladığımız İş Hayatına Hazırlık ve Duygusal Zeka-Liderlik Eğitimleri ile kişisel ve mesleki gelişimlerinin artmasına yardımcı olduk. Proje emek veren ve katkı koyan herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından stajlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.