Giritliler Hıdrellez Şenliği’nde buluştu

Hıdırellez Şenlikleri’ni Giritliler Parkı’nda kutladı.

Hıdırellez Şenlikleri kapsamında Antalya Giritliler Derneği, Giritliler Parkı’nda piknik düzenledi. Şenliğe Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte Antalya Giritliler Dernek Başkanı Cem Çon, Giritli Parkı’nın ayrı bir hikayesi olduğunu belirterek, “Bu yıl 8’nci şenliğimizi düzenliyoruz. Ancak ilk kez Hıdırellez Şenliklerini, Giritli Parkı’nda kutluyoruz. Artık bu mahallenin ve bu parkın kendine göre ayrı bir hikayesi var. Bu parkta tarih yazıldı. Bu park için mücadele eden kardeşlerimizle bir arada olalım diye etkinliğimizi burada yapıyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise, piknik alanında Dernek Başkanı Çon ve pikniğe katılan kadınlarla bir süre sohbet etti. Kendisine yapılan talepleri not ettiren Uysal, gerekli talimatları verdi.

Çocuklar birbirleriyle yarıştı

Yemeğin ardından Giritliler müzik eşliğinde eğlendiler. Çocuklara yönelik çuval, yumurta ve ip çekme yarışmaları düzenlendi. Yarışmalarda çocuklar ödül alabilmek için kıyasıya yarıştı.