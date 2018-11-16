Gitar Festivali başladı

Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği'nce bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali, festivalin genel sanat yönetmeni Ahmet Kanneci ve Ayşegül Koca konseriyle başladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği'yle birlikte düzenlendiği Uluslararası Antalya Gitar Festivali'nin 7'nci yılı muhteşem bir açılış konserleriyle sanatseverlere “Merhaba” dedi. Ahmet Kanneci ve Ayşegül Koca'nın sahne aldığı festivalin açılış konseri için Muratpaşa Belediyesi'nin 26 Ekim'de hizmete açtığı Türkan Şoray Kültür Merkezi, saatler öncesinden doldu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Uluslararası Antalya Gitar Festivali'nin gerçekleştiği Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin kısa bir süre önce hizmete girdiğini ve her hafta 2 ya da 3 gösteriye ev sahipliği yapabilen bir standarda geleceğini söyledi. Başkan Uysal, bu gösterilerin müzikten tiyatroya, sinema salonlarından gösterim şansı bulamayan bağımsız filmlere bir çeşitliğe sahip olacağının altını çizdi.

Muratpaşa'dan tüm Antalya'ya

Festivalin Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Kanneci ise Muratpaşa seyircisiyle buluşmanın kendisinin her daim mutlu hissettirdiğini belirterek, “En az 50 ülkede bulundum. Bir belediye başkanının ne olduğunu çok iyi öğrendim. Belediye başkanı iyi olunca böyle güzel eserler kazanıyor. İnsanlarda bundan yararlanıyorlar. Neden sadece Muratpaşa'da olsun. Belki bütün Antalya, daha sonra bütün Türkiye olabilir. Ümit ediyoruz ve diliyoruz ki Başkanımız, tüm Antalya'da bu örnek davranışlarını daha geniş kitlelere yayacaktır.”

Festivalin açılış konserinde ise aynı zamanda festivalin genel sanat yönetmenliğini üstlenen Ahmet Kanneci ve genç yaşında uluslararası alanda elde ettiği başarılarla adını duyuran Ayşegül Koca sahne aldı. Sanatseverlerin büyük bir hayranlıkla dinlediği konser, bitiminde uzun süre ayakta alkışlandı.