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19 Temmuz 2018 08:52

Gitar ve Bağlama kursuna yoğun ilgi

Korkuteli Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan bağlama ve gitar kursu yoğun ilgi görüyor.

Gitar ve Bağlama kursuna yoğun ilgi

19 Temmuz 2018 08:52


Korkuteli Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan bağlama ve gitar kursu yoğun ilgi görüyor. 70 Kursiyerin katıldığı kursta mahalli sanatçı Samet Bozan tarafından eğitim veriliyor.


180 saat sürecek olan gitar ve bağlama kursu talep doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde devam edebilecek. Korkuteli Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi Müdürü Öznur Taşkan, özellikle yaz aylarında ilçe nüfusunun artmasıyla birlikte oluşan talep nedeniyle bu tür kursları açtıklarını ifade ederek, "Gençlerimiz gitar kursu gibi bağlama kursu gibi etkinlikler sayesinde boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor. Okulların tatil olduğu yaz dönemini boş geçirmek yerine gitar ve bağlama öğrenerek değerlendiriyorlar. Böylece kötü alışkanlıklardan da uzaklaşmış oluyorlar. Bu tür kurslarımız periyodik olarak devam edecektir” dedi.




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