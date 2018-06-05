Giyim hırsızları yakalandı

Olay, dün saat 20.45 sıralarında Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir giyim mağazasında meydana geldi. Mağazadan hırsızlık yapıldığı fark eden yetkililer durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerin gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı Saray Karakolu ekipleri, iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek 2 kot pantolon, 3 tişört ve 1 şort çalan 2 şüpheliyi takibe aldı. Hırsızlık olayına karışan şüphelilerin Hasan K. (19) ve aynı yaştaki Ömer A. olduğu tespit eden ekipler, harekete geçti. Polis, şüpheli Ömer A.yı yaya olarak ilerlediği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ömer A. emniyetteki işlemlerinde arkadaşı Hasan K.’yı arayarak karakola gelmesini istedi. Bunun üzerine diğer şüpheli de karakola gelerek teslim oldu. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 2 hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi.