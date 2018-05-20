Göçerler Mahallesi imar planı revizyonu meclisten geçti

Kepez Belediyesi, 2-B ile ilgili mülkiyet problemini çözdüğü Göçerler Mahallesi’nin yoğun gecekondu yapılaşmasını, imar planı revizyonlarıyla modern konutlara dönüştürüyor. Bu amaçla bölgede ilk olarak imar planı ve uygulaması olmayan alanlara 7 kat imkanı getiren imar planı çalışması yapıldı. Aynı çalışma içerisinde mahallede imar haklarının yetersiz olduğu mevcut planlı ve imarlı parsellerde vatandaş eliyle kentsel dönüşüm yapılabilmesine yönelik imar planı revizyonu hazırlandı. Hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı önerisi, Kepez ve Büyükşehir belediye meclislerinde onaylandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Göçerler Mahalle Muhtarı Nadir Doğan’ın düzenlediği Bahar şenliğinde, mevcut imarlı alanlarda yaptıkları öneri imar planı çalışmaları hakkında bölge sakinlerini bilgilendirdi.

“İmar planı mecliste onaylandı, sıra parselasyonda”

Başkan Hakan Tütüncü, geçtiğimiz yılki bahar şenliğinde ‘Göçerler’e her yıl bir önceki yıldan daha iyi gelecek’ dediğini anımsatarak, şunları ifade etti:

“Geçtiğimiz yıldan bugüne kadar bölgede yaptığımız en önemli çalışma yeni imar planı revizyonuna ilişkin düzenlemeydi. İmar planının, Büyükşehir ve Kepez Belediye meclislerindeki prosedürlerini tamamladık. İmar revizyonun 25 binlik, 5 binlik ve binlik planlarını meclislerden geçirdik. 1\1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonun şu an askı süreci başladı. Askı sürecinde sonra bölgede parselasyon çalışması başlayacak.”

“Parselasyonda vatandaşın istediği yapılacak”

Parselasyon çalışmasında nasıl bir adım atacaklarıyla ilgili açıklama yapan Türüncü, “Parselasyonu da imar planı gibi belediyemiz yapıyor. Belediyemizin ilgili müdürlüğü, mahallelinin istekleri doğrultusunda parselasyonu yapacak. Belediye olarak muhtara, Göçerler Mahallesi sakinleri parselasyonla ilgili ne düşünüyor, diye sorduk. Muhtar, mahallelilerle toplantılar yapmış. Bu toplantılarda çıkan bir kanaat var. Eğer o kanaatlerde hem fikirsek mahallelinin istediği şekilde parselasyonu yapacağız. Önümüzdeki yıl bahara geldiğimiz zaman burada yapılaşmanın başladığını, site tarzı yapılaşmanın bölgeye ne kadar büyük bir artı değer kazandırdığını görmüş olacağız. Bunu birlikte başaracağız” dedi.

"Şehir hastanesinin yapımı başlıyor"

Göçerler Mahallesi sakinlerine Şehir hastanesi müjdesi de veren Başkan Tütüncü, “Mahalleyi ve bölgeyi çok farklı bir kalkınma hamlesine ulaştıracak adım Antalya Şehir Hastanesi’dir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye’nin farklı illerinde Sağlık Bakanlığı tarafından Şehir hastaneleri yapıyor. Hastane, Göçerler Mahallesi’nde 1500 dönümlük araziye inşa edilecek. Şehir hastanesinin projeleri tamamlandı ve ihale aşamasına geldi. Bu yılsonu gibi şehir hastanesinin temeli atılacak" diye konuştu.

3 farklı mahalleyi de kapsıyor

Mevcut planda ticarete ayrılan alanlar, öneri planda yine ticaret olarak tasarlandı. Bu alanlar için emsal değeri 0,80 olarak belirlendi. Konut alanları için de emsal değeri 0,80 oldu, yapılaşma 7 kat olarak düzenlendi ve imar hakları da 5 bin-10 bin m2 parsellerde yüzde 5, 10 bin m2 üzerindeki parsellerde yüzde 10 oranında artış kullanacak biçimde iyileştirildi.

Yol genişlikleri de modern ve ferah ulaşım imkanı sağlayacak şekilde güney-kuzey ve doğu-batı akslarında 20 ve 35 metrelik yollar şeklinde düzenlendi. Yol bağlantıları Antalya Bulvarı ile uyumlu şekilde entegre edildi. Planlama alanında yola cepheli parsellere genişliğine göre İBZT, İBT, YZT gibi Ticari hayatı ve bölgeyi geliştirecek kullanım hakları da getirildi.

İmar planı revizyonu, Fatih, Esentepe ve Çamlıbel mahallelerini de kapsıyor.