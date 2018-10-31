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Göçmen kaçakçısı tekne sahibi Alanya'da yakalandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde geçen ağustos ayında yasa dışı yollarla Suriyeli 26 göçmeni Avrupa ülkelerine götürmeye çalışan tekne sahibi Alanya’da gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde geçen ağustos ayında yasa dışı yollarla Suriyeli 26 göçmeni Avrupa ülkelerine götürmeye çalışan tekne sahibi Alanya'da gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.


20 Ağustos 2018 saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, Alanya'da balıkçılar, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayarak Aytap mevkisi açıklarında demir atan bir teknenin olduğunun bilgisini verdi. Bunun üzerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, harekete geçerek ihbar edilen bölgeye gitti. Ekipler, teknede 4'ü çocuk, 3'ü kadın, toplam 26 Suriyeli kaçağı yakaladı. Motor arızası yaptığı belirlenen tekne, bir balıkçı teknesi yardımıyla Gazipaşa Limanı'na çekildi. Kaçaklar, sabah saatlerinde Alanya Demirtaş Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından otobüslerle sağlık kontrolü ve işlemleri için karakola götürüldü. Yasadışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek için kişi başı 2 bin dolar ödediği belirlenen Suriyelilerin, Konya'dan karayoluyla Alanya- Gazipaşa sınırındaki Aytap mevkisine getirildiği, bindikleri teknenin 100 metre açıkta motor arızası yaptığı tespit edildi.


Şüpheli saklandığı evinde yakalandı


Olayın ardından soruşturma başlatan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen taşıyan tekne sahibi Salih K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Salih K.'nın Alanya'da olduğunun bilgisine ulaşan jandarma harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Demirtaş Mahallesi'nde bir evde saklandığını öğrenen ekipler, 20 Ekim'de düzenlediği operasyonda Salih K.'yı gözaltına aldı. Demirtaş Jandarma Karakol Komutanlığı'nda işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salih K., 'Yasa dışı göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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