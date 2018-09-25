Göğüs çöküklüğü olan genç, 18 yıl sonra sağlığına kavuştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde doğduğu günden bu yana göğüs çöküklüğü rahatsızlığı olan 18 yaşındaki genç, gerçekleştirilen başarılı kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Doğuştan göğüs çöküklüğü rahatsızlığı olan Harun Öztürk (18), Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kapalı göğüs ameliyatı yapıldı. Hastanede ilk kez gerçekleştirilen Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oktay Aslaner ve Göğüs Cerrahisi Uzm. Dr. Erdal Kaya tarafından gerçekleştirilen ameliyatta modern tıp tekniklerinin kullandı. Başarılı ameliyat sonrası Harun Öztürk ise kısa sürede sağlığına kavuştu.

“Doktorlar çok başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi”

Operasyon sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Harun Öztürk, ameliyattan önce çok büyük korkularının olduğunu söyledi. Ameliyatta girince her şeyin değiştiğini aktaran Öztürk,” Doktorlar korkumu yenmeme yardımcı oldu ve perde arkasında çok büyük bir ekip vardı. Hepsi bana destekçi oldu ve ameliyattaki korkularımın yersiz olduğunu anladım. Şuan çok hafif bir ağrı hissediyorum. Doktorlar çok başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi. Bu ameliyatı olacak kişiler burada gönül rahatlığıyla olabilirler. Benim göğüs kafesim şu an düzgün. Eskiden denize girmeye korkardım. Arkadaşlar gördüğünde benimle alay ederlerdi. Ama şuan hiç bir şey yok göğüs kafesim dümdüz” dedi.

“Ekip olarak başarılı sonuçlanan operasyon oldu”

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oktay Aslaner, Öztürk'ün halk arasında ‘Kunduracı göğüs' denilen doğuştan göğüs çöküklüğü rahatsızlığı olduğunu aktardı. Aslaner, ”Öztürk rahatsızlığı doğuştan olan ve uzun yıllardır devam eden rahatsızlıktı. Görüntü olarak ta son derece hastaya sıkıntı veren bir durumdu. Bunu başarılı bir ameliyatla giderdik. Bu ameliyat hastanemizde de ilk kez gerçekleştirdi ve ekip olarak başarılı sonuçlanan operasyon oldu” diye konuştu.

Göğüs Cerrahisi Uzm. Dr. Erdal Kaya, ameliyatın çok başarılı geçtiğini ve Öztürk'ün sağlığına kavuştuğunu belirtti.