Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri 21 Temmuz’da başlıyor

’sü düzenlenecek olan Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri 21-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Güreşlerde kırkpınar’ın altın kemerli başpehlivanı Orhan Okulu başta olmak üzere 700 güreşçi kol bağlayacak.

14. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri 22 Temmuz Pazar günü Gökbel Yaylası’nda gerçekleşecek. Güreşlerde 700 güreşçi kol bağlayacak. Güreşlere tüm vatandaşları davet eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kültürümüzün parçası olan ata sporumuzu yaşatmak için Gökbel Yaylası’nda düzenleyeceğimiz güreş etkinliklerimizde 40’ın üzerinde başpehlivan olmak üzere toplam 700 güreşçi er meydanında kol bağlayacak. Kırkpınar’ın bu yılki galibi Orhan Okulu da güreşlerimize katılacak. Kendisini tebrik ediyorum. Bu yıl kıran kırana bir mücadele olacak. Çok çeşitli etkinliklere sahne olacak güreşlerimize bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

Ünlü isimler sahne alacak

14. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlü sanatçılar sahne alacak. 21 Temmuz akşamı saat 21.00’da Ümit Besen hemen ardından saat 22.30’da ise Muazzez Ersoy sahne performanslarıyla sevenleriyle buluşacak.