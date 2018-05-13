Gökkuşağı renkleri yüzlerde hayat buldu

Yüzlerce yerli ve yabancı genç, rengarenk boyalarla yüzlerini ve vücutlarını boyayıp çılgınca dans etti

Birçok ülkede düzenlenen ve boya festivali olarak bilinen ‘Dream Of Color Fest’, Muratpaşa ilçesi Lara Beach Park’ta 10 nolu plajda gerçekleştirildi. Saat 15.00’te başlayan festival öncesi gençler uzun kuyruklar oluşturdu. ’Antalya, rengarenk olmayı hazır mısınız’ sloganıyla düzenlenen festivale katılanlar, tamamı organik gıda boyalarını birbirlerinin üzerine atarak boya savaşı yaptı, müzik eşliğinde eğlendi. Yüzlerce yerli ve yabancı genç, rengarenk boyalarla yüzlerini ve vücutlarını boyayıp hareketli şarkılar eşliğinde çılgınca dans etti. Etkinliğe katılan gençler, oldukça eğlendiklerini ifade etti.

‘Dream of Color Fest’ etkinlikleri kapsamında DJ canlı performans müzik eşliğinde dans şovu, yarışmalar, hediye çekilişleri, oyun parkuru yarışmaları gibi birçok etkinlik düzenlendi. Festival süresince Özgün Karlıdağı, Thick & Slm, N3K, Ege Güner, Stablehe ADS ve Emrah İş canlı müzik performanslarıyla davetlileri müziğe, dansa ve eğlenceye doyurdu.