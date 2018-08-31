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31 Ağustos 2018 09:46

Göksel, Antalya’da sahne aldı

Antalya Muratpaşa Belediyesinin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde Göksel sahne aldı.

Göksel, Antalya’da sahne aldı

31 Ağustos 2018 09:46


Muratpaşa Belediyesinin Cumhuriyet Meydanında düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde ünlü şarkıcı Göksel, hayranlarıyla bir araya geldi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da izlediği konserde, iki farklı kostümle performansını sergileyen Göksel’e Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. ’Merhaba Antalya’ diyerek, Antalyalıları selamlayan Göksel, "Hepimiz için kıymetli, çok özel günde bir arada olduğumuz için Antalya’da olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Bayramımız kutlu olsun" dedi.


Bir şarkıyı seslendirdikten sonra konseri izleyenlere seslenen Göksel, "Bakmayın şarkı yalnızlıktan bahsediyor. Ama aslında özgürlükten bahsediyor. Bu hayatta özgürlüğümüzden daha kıymetli başka bir şey yok. Yani ben en azından öyle düşünüyorum" ifadelerini kaydetti.


Hareketli şarkılarıyla hayranlarını eğlenceli anlar yaşatan Göksel, duygusal şarkıları ile de hüzünlendirdi. Konser sonunda Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Göksel’e çiçek verdi.




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