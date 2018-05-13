Göksel, Şarampol şenliklerinde Antalyalıları coşturdu

Şarampol Şenliklerinde ünlü sanatçı Göksel Antalyalılarla buluştu. Hayranlarına unutulmaz bir konser veren Göksel, Şarampol Caddesi’nin eski halini hatırladığını belirterek, Başkan Türel’e Antalya’ya muhteşem bir cadde kazandırmasından dolayı teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 1’incisini düzenlediği Şarampol Caddesi Şenlikleri üçüncü gününde de binlerce vatandaşın katılımıyla çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçti. Gündüz saatlerinde başlayan etkinlikler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Transformers Korteji ve eğlenceli Flash Mop etkinliği ile çocuklar sevdikleri film karakterlerini yakından görürken, Antalyalılar bol bol fotoğraf çektirdi. Son yıllarda özellikle gençlerin ilgiyle takip ettiği DJ’ler de canlı müzik performanslarıyla şenlikte yerini aldı. Sevilen şarkıları binlerce kişi hep bir ağızdan söyledi.

Şarampol Caddesi Şenlikleri’nin üçüncü gününde Göksel sahne alırken, ünlü sanatçı birbirinden güzel şarkılarını Antalyalılar için seslendirdi. Göksel, dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Kadife sesi ve yüksek enerjisi ile baş döndürücü bir performans sergileyen Göksel, Şarampol Caddesi’nde kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. 7’den 70’e herkesin eğlendiği şenlikte Göksel’in en güzel şarkılarını Antalyalılar hep bir ağızdan söyledi.

"Cadde muhteşem olmuş"

Telefon ışıklarıyla Göksel’e eşlik eden Antalyalılar, Şarampol Caddesi’nde unutulmaz bir gece yaşadı. Gençlik yıllarında Antalya’da bir dönem bulunduğunu ve Şarampol Caddesini o günlerden hatırladığını belirten Göksel Şarampol’ün yeni haline inanamadığını ifade ederek, “Antalya muhteşem bir cadde kazanmış” dedi. Konserin sonunda Göksel, Antalya’ya böylesi güzel bir cadde kazandırdığı için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.