Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 10:36

Göksel, Şarampol şenliklerinde Antalyalıları coşturdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 1.

Göksel, Şarampol şenliklerinde Antalyalıları coşturdu

13 Mayıs 2018 10:36

Şarampol Şenliklerinde ünlü sanatçı Göksel Antalyalılarla buluştu. Hayranlarına unutulmaz bir konser veren Göksel, Şarampol Caddesi’nin eski halini hatırladığını belirterek, Başkan Türel’e Antalya’ya muhteşem bir cadde kazandırmasından dolayı teşekkür etti.


Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 1’incisini düzenlediği Şarampol Caddesi Şenlikleri üçüncü gününde de binlerce vatandaşın katılımıyla çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçti. Gündüz saatlerinde başlayan etkinlikler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Transformers Korteji ve eğlenceli Flash Mop etkinliği ile çocuklar sevdikleri film karakterlerini yakından görürken, Antalyalılar bol bol fotoğraf çektirdi. Son yıllarda özellikle gençlerin ilgiyle takip ettiği DJ’ler de canlı müzik performanslarıyla şenlikte yerini aldı. Sevilen şarkıları binlerce kişi hep bir ağızdan söyledi.


Şarampol Caddesi Şenlikleri’nin üçüncü gününde Göksel sahne alırken, ünlü sanatçı birbirinden güzel şarkılarını Antalyalılar için seslendirdi. Göksel, dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Kadife sesi ve yüksek enerjisi ile baş döndürücü bir performans sergileyen Göksel, Şarampol Caddesi’nde kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. 7’den 70’e herkesin eğlendiği şenlikte Göksel’in en güzel şarkılarını Antalyalılar hep bir ağızdan söyledi.



"Cadde muhteşem olmuş"


Telefon ışıklarıyla Göksel’e eşlik eden Antalyalılar, Şarampol Caddesi’nde unutulmaz bir gece yaşadı. Gençlik yıllarında Antalya’da bir dönem bulunduğunu ve Şarampol Caddesini o günlerden hatırladığını belirten Göksel Şarampol’ün yeni haline inanamadığını ifade ederek, “Antalya muhteşem bir cadde kazanmış” dedi. Konserin sonunda Göksel, Antalya’ya böylesi güzel bir cadde kazandırdığı için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç