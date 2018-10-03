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Göktepe Yaylasında kaçak yapılar yıkıldı

Antalya’nın Akseki ilçesi Göktepe Yaylası’ndaki kaçak yapılar yıkılmaya başlandı.

Antalya'nın Akseki ilçesi Göktepe Yaylası'ndaki kaçak yapılar yıkılmaya başlandı.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Akseki'nin Göktepe Yaylası Beyçukuru mevkiinde tespit edilen kaçak yapıların yıkımına başlandı. Jandarma ve zabıta ekipleri de yaylalarda geniş güvenlik önlemi aldı. Yıkım ekipleri ilk etapta 2 kaçak yapıyı yıkarken, diğer yapıların içerisindeki eşyaların çıkartılması için 5 gün süre verildi.


Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, "775 Sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığından gelen emir üzerine 31 Aralık 2017'den sonra inşa edilen kaçak yapılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müfettişlerince tarafından tespit edildi. Kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. İlk etapta Göktepe Yaylasında 5 kaçak yapının yıkılma işlemleri başladı" dedi.

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