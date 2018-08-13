Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 11:01

Göllü Yaylası Keşkek Şenlikleri

Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde 4.

Göllü Yaylası Keşkek Şenlikleri

13 Ağustos 2018 11:01

Keşkek Şenlikleri düzenlendi.


Kumluca’nın Karacağaç Mahalle Muhtarlığı ve Göllü Yaylası Koruma Tanıtma ve Dayanışma Derneği tarafından 4. Keşkek Şenlikleri gerçekleştirildi. Şenliklere, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer ve çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılara keşkek, pişi, zeytin, peynir ve ayran ikram edildi.


Yöresel sanatçıların verdiği konserlerin yanı sıra Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, CHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer ve Cavit Arı selamlama konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdiler.


Öğle saatlerinde başlayan şenlik gece geç saatlere kadar sürdü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Açık
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç