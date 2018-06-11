Görev başında darp edilen doktor yaşadıklarını anlattı

Geçtiğimiz 8 Haziran günü Kemer Çamyuva Aile Merkezi’nde görevli aile hekimi Uzm. Dr. Kenan Özgen iddiaya göre kendisinden usulsüz sağlık raporu isteyen H.D. isimli hastasına olumsuz yanıt verdi. Aldığı yanıt karşısında öfkelenen H.D., Kenan Özgen’e saldırdı. Saldırgan, yumruk ve tekme darbeleriyle düşen aile hekimine yerde de vurmaya devam etti. Aldığı darbelerin etkisiyle bayılan Özgen sağ bacağında çok sayıda kırık oluştu. Özgen, olayın ardından Kemer Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Şiddet uygulayan hasta ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen hasta adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kemer Devlet Hastanesi Ortopedi servisinde tedavisi süren Dr. Kenan Özgen, gazetecilere yaşadığı olayı anlattı. Bir hastanın uygunsuz rapor vermesi için kendisine başvurduğunu söyleyen Özgen, "Başvurduğu şikayetlerine baktığımda hasta gıda üzerine bir yerde çalışacaktı, bazı laboratuvar tetkikleri gerekiyordu. Kendisine eğer bunları yaptırabilirse onlarla birlikte toplu değerlendirebileceğimi uygunsa raporu verebileceğimi söyledim. İlgili birime yönlendirdim. Bunun üzerine kendisi hiddet ve hışımla tarafıma hakaret ve küfretmeye başladı. Kendisine bu şekilde konuşmayacağımı, odanın dışındaki bekleme alanına çıkmasını ve sakinleşince konuşmasını söyledim. Sonrasında sen beni buradan çıkartamazsın, sen kim oluyorsun diyerek küfürlü konuşmaya başladı. O zaman ben odadan çıktım. Ben sana göstereceğim, hesabını soracağım dedi ve odadan çıktı" dedi.

“Ayağımdan sesler geldi, bileğim döndü”

Odasına geri döndüğünde çok kısa bir süre sonra kafasında da bir patlama hissettiğini söyleyen Özgen, "Kendimi kaybettim. Kendime geldiğimde bu şahıs üzerimde tepiniyordu, tekme atıyordu. Kalkmaya çalıştığımda ayağımdan çatur çutur sesler geldi, bileğim döndü. Ben kırıldığını anladım, sonra jandarmayı aradık, ambulansı aradık. Kısa süre içerisinde geldiler. Olayın bir kısmını da orada bulunan başka bir hasta gördü. Zaten o kişide ifadesini verdi. Sonrasında Kemer Devlet Hastanesi’ne geldik. Ameliyat oldum sağ ayak bileğimin üç yerinde kırık var” dedi.

Doktor Kenan Özgen, “Başımda dönme zaman zaman oluyor kulağımda çınlama var. psikolojikmen beni çok yıprattı. Ben devletimin verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Usulsüz raporu vermedim. Devlet adına yaptım, bir imza atıp devletimi suistimal etmedim. Eğer öyle bir şey yapmış olsaydım başına hiçbir şey gelmeyecekti. Şimdi de devletimin adaletini bekliyorum, ben devletime güveniyorum. Bu olay görevim başında, görevimi icra ederken çok vahşice, hunharca yapılmış bir olaydır” diye konuştu.