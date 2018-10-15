Görme Engelliler bot turunda buluştu

Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde yaşayan görme engelli vatandaşlar, Manavgat Kaymakamlığı Engelliler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen bot turunda bir araya geldi.

Manavgat ırmağında düzenlenen bot turuna görme engelli vatandaşlar ve ailelerinin yanı sıra Manavgat Kaymakamlığı Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın ile Manavgat Devlet Hastanesinde Başhekimi Dr. Mehmet Çınar katıldı. Aydın, engelli vatandaşların taleplerine ellerinden geldiğince cevap vermeye çalıştıklarını söyledi.

Azime Yılmaz ise, “Amacımız keyfi etkinler yapmak. Yetkililerimizin ve duyarlı insanlarımızın desteği ile kısa sürede çok yol kat ettik. Bizde varız diyebiliyoruz. Bu toplanmamızda yeni arkadaşımız Emine Parlakçı 'da bize katıldı. Çok mutlu olduğumuz bot turunu hazırlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.