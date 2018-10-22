Görme Engelliler Goalball şampiyonası Manavgat'ta yapıldı

lig 2.devre ve goalball kadınlar 3.lig yükselme grubu müsabakaları Manavgat'ta oynandı.

lig 2.devre ve goalball kadınlar 3.lig yükselme grubu müsabakalarına Manavgat ev sahipliği yaptı. Kadınlar 3.lig yükselme grubu müsabakaları Şelale Anadolu Lisesi Spor salonunda, erkekler 3.lig 2.devre müsabakaları ise Karacalar Seyhan Cengiz Turhan spor salonunda oynandı.

Goalball kadınlar 3. lig yükselme grubu müsabakalarında ilk 3 sırayı elde ederek 2. Lige yükselen Eskişehir, Kütahya ve Gaziantep takımları kupa ve madalyalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya'nın elinden aldı.

Karacalar Seyhan Cengiz Turhan Spor salonunda oynanan Erkekler 3.lig 2.devre müsabakaları sonucunda dereceye birinci olan Eskişehir Görme Engelliler Sk, ikinci olan Antalya gesk ve üçüncü olan Kayseri gesk'na ise kupa ve madalyalarını Manavgat kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya verdi.