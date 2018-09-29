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Görme engelliler kahvaltıda buluştu

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde yaşayan görme engelliler kahvaltıda bir araya geldi.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde yaşayan görme engelliler kahvaltıda bir araya geldi.


Manavgat Kaymakamlığı ve Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği (MAYDER) tarafından organize edilen görme engellilere yönelik kahvaltı Halk Kütüphanesinde gerçekleştirildi. Kahvaltıya, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, eşi Mehtap Yiğit, MAYDER Başkanı Ezgi Bahçealtı, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay, Manavgat kaymakamlığı Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın ve görme engelli vatandaşlar katıldı.


Kaymakam Yiğit, kahvaltıya katılan görme engelli vatandaşlarla tek tek ilgilenerek sorunlarını dinledi.


Ayrıca, kahvaltı sonrası MAYDER tarafından hazırlanan “Kitaplar Konuşsun” projesi içinde yer alan sesli kitaplar kütüphaneye teslim edildi.

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