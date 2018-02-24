Görme Engelliler yüzme Milli Takım seçmeleri

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen Görme Engelliler Türkiye Kulüpler-Bireysel Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmesi 54 kulüpten 89 sporcunun katılımı ile başladı. Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen şampiyonanın açılışında Türkiye Görme Engelliler As Başkanı Orhan Tarıkulu ile Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak yaparak, sporculara başarılar diledi.

İlk gün; 50 m- 100 m kelebek, 50 m-100 m sırtüstü, 4x50 m -4x100 m karışık bayrak, 100 m serbest, 50 m - 100 m kurbağalama kategorilerinde yarışlar yapıldı. Daha sonra dereceye giren sporcular ödüllendirildi.