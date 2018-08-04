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04 Ağustos 2018 13:31

Gözaltına alınan uyuşturucu taciri tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir serada ekili vaziyette 925 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili ise gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Gözaltına alınan uyuşturucu taciri tutuklandı

04 Ağustos 2018 13:31


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alanya Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği işbirliğiyle başlatılan uyuşturucu operasyonu çerçevesinde belirlenen bir şüpheli takibe alındı. Takip sonucunda Demirtaş Mahallesi’nde oturan 21 yaşındaki Kadir S.’nin evinin yanında bulunan serada uyuşturucu yetiştirdiği tespit edildi. Polis ekiplerinin Kadir S.’nin evi ile seraya yaptığı baskında serada ekili vaziyette 925 kök kenevir bitkisi, evde yapılan aramada ise 12 gram esrar ele geçirdi. Şüpheli Kadir S. ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ve ‘İzinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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