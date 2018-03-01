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01 Mart 2018 10:22

Guddusi Aydın İl Temsilcisi oldu

Manavgat Kaymakamlığı Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Antalya İl Temsilciliği görevine getirildi.

Guddusi Aydın İl Temsilcisi oldu

01 Mart 2018 10:22


Manavgat Kaymakamlığı Engelliler Koordinatörü ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcisi Guddusi Aydın, İki kardeşi işitme ve konuşma engelli bir birey olarak gönüllü olarak işitme engelliler camiasına hizmet verdiğini söyledi. Aydın, “1993-1998 yıllarında Antalya ve Kepez Belediyesi işitme Engelliler Spor Kulübü tercümanlığı, 2007-2014 Yılları arasında Manavgat İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Koordinatörlüğü, 2011-2017 yıllarında, 2 defa Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu olan, İşitme Engelliler Futbol Milli takım Tercümanlığı görevlerinde bulundum. Ulaşabildiğim bütün engelli gruplarına hizmet vermekteyim” dedi.


Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Antalya İl Temsilciliği görevi atandığını kaydeden Aydın, “Bundan sonra resmi olarak bana verilen bu görevi, federasyonumuzun bir kolu olarak, bölgemizde ki spor kulüplerimizin organizasyonunda ve Milli Takımlarımızın hazırlık kamplarını en iyi şekilde yapması konusunda elimden gelenin en iyisini yapacağıma inanıyorum.”




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