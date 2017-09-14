Gülveren’de mutlu son

Kepez Belediyesinin, Bakanlar Kurulu’nun, Gülveren Mahallesi’nde riskli alan ilan ettiği bölgede yapacağı kentsel dönüşüm projesinde sıra uygulama aşamasına geldi. Kepez Belediye Meclisi’nin, Eylül ayı toplantısında riskli alan ilan edilen alandaki hak sahipleriyle nihai sözleşme yapılması, kentsel dönüşüm projesinin yapım ihalesine çıkılması konuları görüşüldü.

Hak sahipleriyle sözleşme imzalanması komisyona havale edilirken, kentsel dönüşüm gerçekleşen alanda arsa payı karşılığında, hâsılat paylaşımı esasına göre kat karşılığı inşaat yaptırılması konusunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi talebi de oy birliği ile kabul edildi.

24 ayda bitirilmesi planlanıyor

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, riskli alan ilan edilen bölgedeki 135 hak sahibi ile nihai sözleşme imzaladıktan sonra yapım ihalesine çıkılacağını söyledi. Başkan Tütüncü, ihale sürecinin bitmesinden sonra da gecekonduları tahliye ederek, kentsel dönüşümünün yapılacağı araziyi, konutları yapması için ihaleyi alan firmaya teslim edeceklerini belirtti. Konutların inşasının 24 ayda bitirilmesinin planlandığını belirten Tütüncü, konutların inşasının tamamlanmasından sonra da hak sahiplerine daire tapularını vereceklerini kaydetti.