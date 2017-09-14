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14 Eylül 2017 09:58

Gülveren’de mutlu son

Kepez Belediyesinin, Gülveren Mahallesi’nde 135 gecekondunun 30 yıla yakın süren tapu sorununu çözecek olan kentsel dönüşüm projesi yapım ihalesine çıkıyor.

Gülveren’de mutlu son

14 Eylül 2017 09:58


Kepez Belediyesinin, Bakanlar Kurulu’nun, Gülveren Mahallesi’nde riskli alan ilan ettiği bölgede yapacağı kentsel dönüşüm projesinde sıra uygulama aşamasına geldi. Kepez Belediye Meclisi’nin, Eylül ayı toplantısında riskli alan ilan edilen alandaki hak sahipleriyle nihai sözleşme yapılması, kentsel dönüşüm projesinin yapım ihalesine çıkılması konuları görüşüldü.


Hak sahipleriyle sözleşme imzalanması komisyona havale edilirken, kentsel dönüşüm gerçekleşen alanda arsa payı karşılığında, hâsılat paylaşımı esasına göre kat karşılığı inşaat yaptırılması konusunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi talebi de oy birliği ile kabul edildi.



24 ayda bitirilmesi planlanıyor


Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, riskli alan ilan edilen bölgedeki 135 hak sahibi ile nihai sözleşme imzaladıktan sonra yapım ihalesine çıkılacağını söyledi. Başkan Tütüncü, ihale sürecinin bitmesinden sonra da gecekonduları tahliye ederek, kentsel dönüşümünün yapılacağı araziyi, konutları yapması için ihaleyi alan firmaya teslim edeceklerini belirtti. Konutların inşasının 24 ayda bitirilmesinin planlandığını belirten Tütüncü, konutların inşasının tamamlanmasından sonra da hak sahiplerine daire tapularını vereceklerini kaydetti.




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