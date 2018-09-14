Gümrük kaçağı elektronik malzeme ele geçirildi

Eski Hisar Mahallesinde tespit edilen bir iş yeri deposu ve iş yerine ait bir araçta yapılan aramada, farklı marka ve cinste gümrük kaçağı elektronik malzeme olduğu değerlendirilen 686 adet hoparlör, 586 adet kulaklık ve 233 adet mikrofon ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak F.H. isimli şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.