Gündoğdu minibüsleri kameralı sisteme geçti

Manavgat Gündoğdu Mahallesinde bulunan ve Manavgat ile Gündoğdu arasında yolcu taşımacılığı yapan Gündoğdu minibüsleri’ne kamera sistemi yerleştirildi. Minibüslere takılan kamera sayesinde minibüsü kullanan kişi yolcuları rahatlıkla görebilirken, minibüs merkezi sistemle takip edilebilecek. Meydana gelebilecek olası bir olay durumunda anında müdahale edilerek olayın önüne geçilebilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından minibüslerde kamera sisteminin mecburi tutulduğu, kamera bulunmayan araçların çalışmasına izin verilmeyeceği bildirildi.