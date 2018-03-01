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01 Mart 2018 10:06

Gündoğdu minibüsleri kameralı sisteme geçti

Manavgat-Gündoğdu Mahallesinde yolcu taşımacılığı yapan minibüslere kamera takıldı.

Gündoğdu minibüsleri kameralı sisteme geçti

01 Mart 2018 10:06


Manavgat Gündoğdu Mahallesinde bulunan ve Manavgat ile Gündoğdu arasında yolcu taşımacılığı yapan Gündoğdu minibüsleri’ne kamera sistemi yerleştirildi. Minibüslere takılan kamera sayesinde minibüsü kullanan kişi yolcuları rahatlıkla görebilirken, minibüs merkezi sistemle takip edilebilecek. Meydana gelebilecek olası bir olay durumunda anında müdahale edilerek olayın önüne geçilebilecek.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından minibüslerde kamera sisteminin mecburi tutulduğu, kamera bulunmayan araçların çalışmasına izin verilmeyeceği bildirildi.




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