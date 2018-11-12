Gündoğmuş Kültür Merkezi açıldı

Başkan Türel, Gündoğmuş'a yaptıkları toplam yatırımın 55 milyon liranın üzerinde olduğunu belirterek, kültür merkezinin Gündoğmuş'un tarihi boyunca en büyük eserlerinden birisi olduğunu söyledi.

Gündoğmuş Kültür Merkezi açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Gündoğmuş Kaymakamı Murat Ekinci, Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Başkan Türel, kültür merkezinin Gündoğmuş'un belki de tarihi boyunca en büyük eserlerinden birisi olduğunu söyledi. 2014 seçimlerinde başka partiden büyükşehir adaylarının “Antalya'dan Gündoğmuş'a hizmet mi gider” dediğini hatırlatan Türel, “ İşte hizmetin kralı gider miymiş gitmez miymiş gelsinler bu eseri görsünler ondan sonra da bu işi öğrensinler” dedi.

23 milyonluk yol yatırımı

Büyükşehir Yasası ile Gündoğmuş'un ilk kez kendi döneminde sıcak asfaltla tanıştığını anlatan Başkan Türel, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 11 kilometrelik sıcak asfalt, 106 kilometre sathi kaplama olmak üzere toplam 23 milyon liralık yol yapım çalışması gerçekleştirdik. Biz göreve gelmeden önce 2013 yılında İl Özel İdaresi'nin 539 köye toplam yaptığı yatırım sadece 10 milyon liraydı” diye konuştu.

Alt yapı çalışmalarına da ağırlık verdiklerini kaydeden Türel, “ASAT, 2014 yılından bu yana 12 bin metre kanalizasyon, 111 bin metre içme suyu hattı döşedi. Atıksu yatırımlarıyla birlikte ASAT toplam 19 milyon liralık yatırımı sadece Gündoğmuş'ta yaptı. Bu hizmetlerin mimarı sizsiniz. O yüzden diyoruz hep, destek sizden hizmet bizden, işimiz hizmet gücümüz millet diye” ifadelerini kullandı.

Başkan Türel, Gündoğmuş Kültür Merkezi ile ilgili şu bilgileri verdi: “Çok amaçlı binamızın zemin katında kapalı Pazar yerimiz var. Hizmet birimlerimiz yer alıyor. 5 yıldızlı otel konforunda 16 yataklı misafirhanemiz var. 3. katta ise 300 kişilik tiyatro ve konferans salonu bulunuyor. Bugün burada ilçelerimizdeki ilk kültür merkezimizi açıyoruz. Bu da Gündoğmuş farkı. Kültür merkezimizin ilçemizin önemli ihtiyaçlarına cevap vereceğini düşünüyoruz.”

Tarıma da önemli destek sağladıklarını ifade eden Türel, sulama kooperatiflerindeki çiftçilere elektriği bedava verdiklerini söyledi. Türel, “ Bu çalışmalar kapsamında Karadere Sulama Tesisi projemizin ihalesini tamamladık. Eskibağ Mahallesi Yeşildere mevkii için de proje çalışmalarımız devam ediyor. Bu proje ile yaklaşık 300 dekar araziyi sulayacağız. Yine Kayabükü mahallesi Köyiçi mevkiinde 400 dekar araziyi sulayacak projenin çalışmaları da devam ediyor” dedi.

“Gündoğmuş'a sürgün yeri dediler”

Büyükşehir Belediyesi olarak ASAT ile birlikte Gündoğmuş'a yaptıkları toplam yatırımın 55 milyon liranın üzerinde olduğunu söyleyen Başkan Menderes Türel, şöyle konuştu: “Buraya en güzel hizmeti sunmak için elimizde zaten ihtiyaç fazlası personel vardı. Ve bu arkadaşlarımızın bir kısmını bütün ilçelerimize dağıttık. Muhalefetten CHP'li arkadaşlar benim Gündoğmuş'a görevlendirdiğim personel için niye sürgüne gönderiyorsun dediler. Gündoğmuş'a sürgün yeri dediler. Ben de onlara Gündoğmuş Antalya'nın cennet köşesidir dedim. Şimdi onlar gelip sürgün yeri dedikleri Gündoğmuş'ta gelip oy isteyecekler. İşte biz Gündoğmuş'u Antalya'nın cennet köşesi yapmak için çalışıyoruz birileri Gündoğmuş'a sürgün yeri diyor” diye konuştu.