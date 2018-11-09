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Gündoğmuş Kültür Merkezi açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Gündoğmuş Kültür Merkezi açılıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş ilçesinde Kültür Merkezinin yapımını tamamladı. Yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen ve Gündoğmuş İlçe halkının ihtiyaçlarına cevap verecek birçok fonksiyonu içeren Kültür Merkezi 12 Kasım 2018 Pazartesi günü hizmete açılıyor. Zemin katta Pazar alanı, üst katlarında ise idari ofisler, misafirhane, 300 kişi kapasiteli tiyatro-konferans salonu, kulis ve fuayesi bulunan kültür merkezi Gündoğmuş'un sosyal ve kültürel yaşamına renk katacak.

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