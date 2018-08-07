Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 11:22

Gündoğmuş yayla yolu konforlu hale geliyor

Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş’ta yaz aylarında yoğun olarak kullanılan Pınarbaşı-Gelesandır yayla yolunda asfalt çalışması yapıyor.

Gündoğmuş yayla yolu konforlu hale geliyor

07 Ağustos 2018 11:22


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gündoğmuş’a bağlı 9 kilometre uzunluğunda olan Pınarbaşı-Gelesandır yayla yolunu asfaltlamak için kolları sıvadı. Ekipler, Gündoğmuş sakinlerinin yaz aylarında yoğun olarak kullandığı yolda asfalt öncesi hazırlık çalışmaları yapıyor.


Yayla yolu konforlu hale gelecek


Dar olan bölgeler ve virajlar genişletilerek, güvenli hale getirilirken, ihtiyaç duyulan yerlere doğal su akışını düzenlemek için büzler yerleştirildi. Greyder ile düzleştirilen yol dayanıklı olması için filler malzemesi dökülerek, sıkıştırılıyor. Stabilize çalışmaların tamamlanmasının ardından Pınarbaşı-Gelesandır yolu asfaltlanacak. Asfalt tamamlandığında yayla yolu daha güvenli ve konforlu hale gelecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç