Gündoğmuş yayla yolu konforlu hale geliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gündoğmuş’a bağlı 9 kilometre uzunluğunda olan Pınarbaşı-Gelesandır yayla yolunu asfaltlamak için kolları sıvadı. Ekipler, Gündoğmuş sakinlerinin yaz aylarında yoğun olarak kullandığı yolda asfalt öncesi hazırlık çalışmaları yapıyor.

Yayla yolu konforlu hale gelecek

Dar olan bölgeler ve virajlar genişletilerek, güvenli hale getirilirken, ihtiyaç duyulan yerlere doğal su akışını düzenlemek için büzler yerleştirildi. Greyder ile düzleştirilen yol dayanıklı olması için filler malzemesi dökülerek, sıkıştırılıyor. Stabilize çalışmaların tamamlanmasının ardından Pınarbaşı-Gelesandır yolu asfaltlanacak. Asfalt tamamlandığında yayla yolu daha güvenli ve konforlu hale gelecek.