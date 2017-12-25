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25 Aralık 2017 11:21

Gündoğmuş’ta 5 mahallenin su sorunu çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş’ta Bedan, Karaköy, Çamlıalan, Akyar ve Yeniköy Mahallelerinin su sorununu 4 milyonluk yatırımla çözüme kavuşturdu.

Gündoğmuş’ta 5 mahallenin su sorunu çözüldü

25 Aralık 2017 11:21


Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ilçelerin yıllardır su sorunu yaşayan mahallelerini sağlıklı içme suyu ile buluşturuyor. Bu kapsamda Gündoğmuş’ta içme suyu yetersizliği yaşanan 5 mahallenin sorunu ASAT’ın çalışmasıyla son buldu. ASAT ekipleri, Gündoğmuş Aksu kaynağından alınan su ile mahallelilerin yüzünü güldürdü. Toplam 46 kilometrelik isale hattı döşeyen ekipler, Bedan, Karaköy, Çamlıalan, Akyar ve Yeniköy Mahallelerini suya kavuşturdu.


Kısa süre önce tamamlanan ve vatandaşların hizmetine sunulan proje için 4 milyon TL harcandı.




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